Омск, 20 октября, 2018, 09:40 — ИА Регнум. Вылет авиарейса компании «Уральские авиалинии» из аэропорта Омска был задержан из-за попавших в двигатель куропаток, сообщила 20 октября старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Омский аэропорт

Как поясняет в своём заявлении Горбунова, в двигатель рейса №388 самолёта А-320, принадлежащего авиакомпании «Уральские авиалинии», при совершении самолётом манёвров по взлётной полосе аэропорта, попали две куропатки.

Отмечается, что самолёт от земли не отрывался, пострадавших нет.

На борту самолёта находились 157 пассажиров, в настоящий момент с ними работают представители авиакомпании, пассажирам предоставлено всё необходимое.

Кроме того, авиакомпания сообщила о вылете резервного борта для пассажиров рейса №388. Его прибытие в аэропорт Омска ожидается в 10:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что самолёт, летевший рейсом Омск-Москва совершил экстренную посадку в Екатеринбурге из-за резкого ухудшения самочувствия у одного из пассажиров. После того, как пострадавшему мужчине оказали экстренную помощь в аэропорту, рейс продолжил полёт в пункт назначения. Отмечается, что об неудовлетворительном состоянии здоровья у пассажира было известно ещё до вылета, номужчина принял решение лететь, несмотря на попытки сотрудников аэропорта отговорить мужчину от полёта.