Токио, 20 октября, 2018, 11:18 — ИА Регнум. 19 октября министр обороны Японии Такэси Ивая провел встречу с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ в рамках совещания Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), где также присутствовали министры обороны стран-членов организации. В ходе встречи лидеры оборонных ведомств двух стран обсудили вопросы двусторонних отношений, предотвращение нежелательных столкновений в Южно-Китайском море, а также перспективы обеспечения прямой связи между военными ведомствами.

Futureatlas.com Флаги Японии и Китая

По информации японского новостного агентства «Киодо Цусин», это была первая официальная встреча с ноября 2015 года, она является признаком потепления в двусторонних отношениях, особенно в преддверии скорого визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Китай. Несмотря на позитивную атмосферу, Ивая все-таки предупредил Фэнхэ, что Япония внимательно следит за «настойчивостью» Китая в Южно-Китайском море, а также рассматривает одностороннее военное присутствие неприемлемым.