Цзянмынь, Китай, 20 октября, 2018, 09:21 — ИА Регнум. Самолет-амфибия «Цзилун» (AG600) успешно прошел испытания по взлету и посадке на поверхности воды, сообщает пресс-служба китайской корпорации авиационной промышленности (AVIC).

(сс) Alert5 Самолет AG600

Испытательный образец AG600 прибыл на гидроаэродром «Чжанхэ» в августе 2018 года после прохождения летных испытаний. Следующим этапом стали испытания на воде.

Китайская государственная авиатехническая компания сообщила, что самолет-амфибия прошел тесты по скольжению по водной поверхности, водонепроницаемости, взлету и посадке.

Длина корпуса AG600 составляет около 39 метров, размах крыльев — 38,8 метров. Максимальная взлетная масса равняется 53,5 тоннам. Эти характеристики делают «Цзилун» самым крупным самолетом-амфибией в мире. Основной сферой применения AG600 станет проведение спасательных работ на воде и тушение пожаров. Также воздушное судно может быть оборудовано аппаратурой для мониторинга морской среды и разведки месторождений полезных ископаемых.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года в AVIC сообщили об успешном испытательном полете легкого гражданского вертолета AC312E.