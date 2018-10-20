Лондон, 20 октября, 2018, 08:50 — ИА Регнум. Контингент британских войск прибыл в Норвегию для участия в военных учениях блока НАТО Trident Juncture. Об этом сегодня, 20 октября, сообщает пресс-служба министерства обороны Великобритании.

(сс)1st Brigade Combat Team, 1st Cav Div Солдаты

В заявлении британского военного ведомства сказано, что поскольку Арктика и Крайний Север становятся все более милитаризованными, для Великобритании и её союзников по блоку НАТО становится важным проводить тренировки войск в самых сложных условиях.

«Это действительно проверяет нашу способность сдерживать любую агрессию, с которой мы можем столкнуться в эпоху усиления угроз», — сказано в заявлении.

Уточняется, что в учениях примут участие 2700 британских военнослужащих.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военные учения НАТО Trident Juncture («Единый трезубец») начнутся в Норвегии 25 октября и продолжатся до 23 ноября. В учениях будут задействованы до 45 тыс. военнослужащих из 30 стран НАТО.

Учения пройдут в суровых районах северо-востока Норвегии. Кроме наземных сил в учениях примут участие около 70 боевых кораблей и 130 самолетов.

Напомним, ранее 2500 американских морских пехотинцев десантировались в Исландии для участия в этих учениях.