Опубликован график перекрытия улиц в Москве для подготовки к параду
Москва, 20 октября, 2018, 09:00 — ИА Регнум. График перекрытия улиц в связи с подготовкой к торжественному маршу на Красной площади представил Департамент транспорта Москвы на официальном сайте правительства Москвы.
Петр Данилов ИА Красная Весна
Сотрудники ДПС
Движение транспорта на столичных улицах будет ограничено в несколько этапов:
- 23 октября с 14:00 до 20:00 будет ограничено движение на площади Васильевский Спуск.
- 25 октября с 15:00 до 20:00, 30 октября и 1 ноября с 16:00 до 20:00, 5 и 7 ноября с 07:00 до 13:00 будет ограничено движение на площади Васильевский Спуск, Болотной площади и Москворецкой улице.
- 5 и 7 ноября с 07:00 до 13:00 будет полностью перекрыто движение по улице Ильинка.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября 2017 года в торжественном марше на Красной площади, посвященном годовщине военного парада 1941 года, приняло участие более 5 тысяч военнослужащих российской армии и воспитанников военных училищ. Также в марше была задействована бронетехника времен Великой Отечественной войны.