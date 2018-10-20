Вашингтон, 20 октября, 2018, 08:28 — ИА Регнум. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время своего визита в Москву намерен сообщить российским властям о том, что Вашингтон на самом деле не собирается ослаблять свои санкции против Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом сегодня, 20 октября, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

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Болтон уверен, что экономические санкции США против Северной Кореи должны быть сохранены до тех пор, пока Пхеньян полностью не откажется от ядерного оружия.

Напомним, что Россия и Китай призвали мировое сообщество начать ослаблять режим международных санкций против Северной Кореи, чтобы пойти навстречу мирным устремлениям Пхеньяна в вопросе ядерного разоружения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Джон Болтон летит в Москву для переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым.