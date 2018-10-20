Херсон, 20 октября, 2018, 08:04 — ИА Регнум. Городской совет Херсона отменил региональный статус русского языка. Голосование по этому вопросу состоялось 19 октября.

yoshiffles Цензура

По данным издания «Херсонские вести», за отмену статуса русского языка как регионального проголосовали 33 депутата городского совета Херсона из 38. Остальные пять воздержались.

Напомним, что до государственного переворота на Украине, который был совершен в феврале 2014 года, каждый регион этой страны самостоятельно решал вопрос о статусе русского языка. Тогда большинство регионов востока и юга Украины решили придать русскому языку статус регионального, но позволяло использовать его в делопроизводстве и при общении местных органов власти с гражданами.

Однако с приходом к власти на Украине бандеровцев и их приспешников началась новая волна тотальной украинизации и вытравливание всего русского.

Долгое время после госпереворота готовился новый закон о языке. 4 октября Верховная рада приняла его в первом чтении. Данный законопроект предполагает тотальную украинизацию не только сферы государственного управления, но и частной жизни граждан. Кроме того, языки национальных меньшинств вытесняются из тех сфер, где они ещё сохранились.