Куру, Франция, 20 октября, 2018, 08:24 — ИА Регнум. Запуск космического корабля в рамках миссии по изучению Меркурия состоялся сегодня, 20 октября, с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом сообщается на сайте европейского космического агенства (ЕКА).

Brocken Inaglory Меркурий на фоне Солнца (слева снизу)

Космический аппарат стартовал в рамках первой европейской миссии по изучению Меркурия BepiColombo. Миссия, организованная ЕКА и японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA), станет третьей в истории человечества попыткой отправить исследовательский аппарат на ближайшую к Солнцу планету. Миссия проходит при активном участии России.

Сообщается, к Меркурию отправятся сразу два орбитальных аппарата — магнитосферный и планетарный орбитер. Доставлены они будут к орбите планеты третьим модулем, ракетой-носителем Ariane 5.

Ожидается, что аппараты достигнут орбиты Меркурия к декабрю 2025 года. Зонды будут изучать состав поверхности планеты, выяснять природу происхождения её магнитного поля и выяснять, насколько распространён водяной лёд, обнаруженный ранее в кратерах вулканов полярных областей первой планеты от Солнца.

Стоит отметить, что исследования, которые будут сделаны космическим аппаратом на Меркурии, помогут существенно продвинуть земную науку, изучающую эту планету и решить множество вопросов, связанных с формированием планет Солнечной системы.