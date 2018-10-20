Москва, 20 октября, 2018, 08:19 — ИА Регнум. 20 октября в Москве ожидается до +10С, сообщает Гидрометцентр России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

По данным метеорологической службы, температура воздуха в столице России будет от +8 до +10, ожидается также облачная с пояснениями и без осадков погода. Ветер северо-западный, со скоростью 3−8 метров в секунду.

Отметим, 19 октября сообщалось о том, что температура воздуха в Москве побила 137-летний рекорд, когда в 13:00 в столице России было зафиксировано +16,3 С.