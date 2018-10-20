Эр-Рияд, 20 октября, 2018, 07:30 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что журналист Джамаль Хашогги действительно был убит в здании саудовского консульства в Стамбуле. Заявление аль-Муаджиба передает сегодня, 20 октября, телеканал аль-Ихбария.

Цитата из х/ф «Преступление и наказание». Реж. Дмитрий Светозаров. 2007. Россия Признание в убийстве

По словам аль-Муаджиба, предварительное следствие по делу Хашогги показало, что журналист действительно заходил в здание саудовского консульства в Стамбуле. Там он якобы поссорился с людьми, с которыми он встречался в консульстве. Ссора переросла в рукоприкладство, что «в итоге привело к его смерти».

Напомним, что раньше саудовцы утверждали, что Хашогги зашел в здание консульства в Стамбуле, но затем быстро вышел. Однако после этого Хашогги никто не видел.

Также генпрокурор королевства сообщил, что в рамках расследования дела Хашогги задержаны уже 18 саудовских подданных.

Генпрокурор аль-Муаджиб подчеркнул, что все, кто причастен к смерти Хашогги, обязательно предстанут перед законом.

Кроме задержаний в Саудовской Аравии произошел ряд отставок. Так, практически полностью было заменено руководство саудовской разведки. В отставку отправлен глава общей разведки королевства генерал Ахмед Асири, а также ряд высокопоставленных офицеров разведки — генерал Мухаммед бен Салех, генерал Рашид бен Хамад аль-Мухаммеди, генерал Абдалла бен Халифа аш-Шаиа.

Стоит отметить, что заявление о «ссоре» Хашогги с какими-то людьми в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле выглядит натянуто, так как накоплено уже много данных о том, что убийство Хашогги — это была спланированная спецоперация саудовской разведки, осуществленная по прямому указанию наследного принца Мухаммеда ибн Салмана аль Сауда.

По всей видимости, визит государственного секретаря США Майка Помпео в Саудовскую Аравию по указанию Трампа с целью разобраться в ситуации вокруг Хашогги не прошел зря, и ему удалось навязать саудовцам приемлемую для американцев линию развития событий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп ранее уже заявлял, что «исчезновение Хашогги» — это, конечно, нехорошо, и могут быть последствия в виде каких-то санкций, но Вашингтон не будет рвать отношения с Эр-Риядом из-за этого, особенно учитывая многомиллиардные контракты на поставку оружия.