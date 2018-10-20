Гатчина, Ленинградская область, 20 октября, 2018, 07:32 — ИА Регнум. Главный инженер АО «Гатчинский завод «Авангард» задержан сотрудниками управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области в качестве подозреваемого по делу о взрыве на предприятии, об этом 20 октября сообщает официальный сайт ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Задержание

Согласно сообщению управления СК РФ по Ленинградской области, главного инженера предприятия подозревают в допуске на производство горючей смеси для пиротехники неустановленных лиц, которые не были трудоустроены на заводе и не имели соответствующего уровня допуска. Результатом стало нарушение данными лицами технологии производства и мер безопасности, принятых на взрывоопасном объекте, что и привело в итоге к взрыву и гибели людей по неосторожности. Отмечается, что число и личности погибших будут уточнятся.

Также сообщается, что специалисты ведомства, совместно с сотрудниками МВД и МЧС, продолжают свою работу на месте происшествия. Расследование взрыва на гатчинском заводе «Авангард» находится у руководства областного управления СК РФ на особом контроле.

Отметим, взрыв на заводе «Авангард» в Гатчине произошел 19 октября. В результате него произошло обрушение четырехэтажного здания завода. На данный момент известно о четырех погибших и не менее 7 пострадавших, двое из которых находятся в больнице в тяжелом состоянии.