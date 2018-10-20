Москва, 20 октября, 2018, 07:30 — ИА Регнум. Александр Кокорин, выступающий за ФК «Зенит», не отошел от шока от пребывания в СИЗО, заявил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павел Пятницкий RT.

Садовников Дмитрий Александр Кокорин

В ОНК рассказали о состоянии футболистов, задержанных в рамках уголовного дела о драках с их участием. Пятницкий сообщил, что полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и Кирилл Кокорин (брат Александра) отошли от шока, а нападающий «Зенита» Александр Кокорин выглядит очень удрученно.

Пятницкий добавил, что в СИЗО Мамаеву уже трижды приносили передачи, тогда как братьям Кокориным ничего не присылали. Представитель ОНК добавил, что Мамаев даже подал заявку на посещения спортзала, оплатив занятие через личный счет подсудимого.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября футболисты, которым предъявлены обвинения по статьям 116 УК РФ («Побои») и 213 УК РФ («Хулиганство») покинули карантинные камеры и были переведены в общие камеры СИЗО «Бутырка».