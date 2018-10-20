Сиэтл, США, 20 октября, 2018, 05:35 — ИА Регнум. Причиной смерти сооснователя компании Microsoft Пола Аллена стал септический шок, сообщает портал TMZ.

Miles Harris Аллен Пол

В распоряжении портала оказалось заключение о смерти бизнесмена. Сообщается, что в документе указывается, что неходжкинская лимфома вызвала у Аллена осложнения в виде иммуносупрессии и септического шока.

Как сообщало ИА REGNUM, Пол Аллен скончался 15 октября 2018 года на 66-м году жизни. Ранее Аллен сообщал о рецидиве онкозаболевания — неходжкинской лимфомы — с которой боролся с 2009 года. Врачи и сам Аллен были настроены оптимистично на лечение, однако до начала терапии Аллен назначил ответственных на время его отсутствия.