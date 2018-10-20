Москва, 20 октября, 2018, 05:22 — ИА Регнум. Было ожидаемо, что промежуточные выборы в конгресс США, назначенные на ноябрь 2018 года, станут предлогом для новых нападок в адрес России, заявили представители посольства России в США в Facebook.

США и Россия

Как сообщили в посольстве, обвинения в адрес российской гражданки Елены Хусяновой по подозрениям в попытках вмешаться в выборные процессы в США лишь свидетельствует о том, что «раскрученный санкционный маховик требует всё новых «обоснований».

В посольстве подчеркнули, что, несмотря на готовность России пойти на диалог по вопросам кибербезопасности, некие политики и бюрократы в Вашингтоне предпочитают выдвигать в адрес России голословные обвинения.

«Всё та же лозунговая дипломатия», — добавили в посольстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября американский минюст обвинил гражданку России Хусянову в организации попыток вмешаться в промежуточные выборы в конгресс США, а также в попытках вмешаться в ход президентских выборов в 2016 году.