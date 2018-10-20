Гатчина, Ленинградская область, 20 октября, 2018, 04:58 — ИА Регнум. Главный инженер АО «Гатчинский завод «Авангард» задержан в качестве подозреваемого в рамках уголовного дела о взрыве на предприятии, в результате которого погибли люди, сообщили 20 октября в пресс-службе следственного управления СКР по Ленинградской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

«В настоящее время, по подозрению в совершении данного преступления задержан главный инженер АО «Гатчинский завод «Авангард», — сообщили в пресс-службе.

Должностное лицо подозревают в том, что он допустил на участок изготовления смеси для пиротехнических изделий третьего класса людей, «не трудоустроенных на заводе и не имеющих соответствующих допусков для данных работ». Эти работники нарушили технологию и правила охраны труда, вследствие чего произошел взрыв.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв на заводе «Авангард» произошел вечером 19 октября. В результате разрушено здание, погибли четыре и пострадали семь человек, один из которых находится в тяжелом состоянии.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшем по неосторожности смерть более трех человек. Личности погибших устанавливаются.