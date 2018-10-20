Вашингтон, 20 октября, 2018, 04:35 — ИА Регнум. США снова обвинили Россию, Китай и Иран в якобы попытках подорвать институты демократии и повлиять на мнение американских граждан. Об этом говорится в совместном заявлении нацразведки США, американского минюста и министерства внутренней безопасности Соединеннных Штатов.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Ложное обвинение

«Мы очень обеспокоены кампаниями России, Китая и других стран, включая Иран, попытками подорвать доверие к демократическим институтам, изменить общественное мнение и политику государства. Эти действия могут также являться свидетельством вмешательства в выборы 2018 и 2020 годов», — говорится в заявлении.

В качестве инструментов подобного якобы вмешательства со стороны России в заявлении указаны российские англоязычные СМИ — RT и Sputnik, которые «сеют дезинформацию с помощью симпатизирующих России ведущих». При этом в заявлении говорится, что в настоящее время ведомства не располагают доказательствами вмешательства в политические процессы в США.