Керчь, Крым, 20 октября, 2018, 04:01 — ИА Регнум. Видео с места взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже опубликовал Следственный комитет России на YouTube.

Кадр из видео «Керченский колледж. Место происшествия». youtube.com Место трагедии

Напомним, нападение на сотрудников и учащихся Керченского политехнического колледжа произошло днем 17 октября. По версии следствия, учащийся четверного курса Владислав Росляков пронес в здание самодельную бомбу, заряженное ружье и другие орудия убийства.

После взрыва бомбы в столовой Росляков открыл стрельбу, в результате которой погибли 20 человек и пострадали порядка 50. Затем Росляков совершил самоубийство в библиотеке колледжа.

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