Вашингтон, 20 октября, 2018, 02:35 — ИА Регнум. Трейлер нового фильма ужасов «Клаустрофобы» опубликовала компания Sony на своем официальном канале в YouTube.

Цитата из к/ф «Клаустрофобы». реж Адам Робител. 2019. США Квест

Сюжет фильма построен на популярной игре в квесты. Шестеро персонажей получают задание выбраться из комнаты. За выполнение задания им уготовлен приз в размере $1 млн.

Однако в самой комнате их ждет гибрид конструкций из фильма «Куб», ловушек из киносерии «Пила» и высоких технологий. Мировая премьера фильма назначена на 4 января 2019 года, российские же зрители смогут увидеть фильм 31 января.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября компания Netflix выпустила официальный трейлер сериала «Нарко: Мексика». Сериал расскажет зрителям о начале войны наркокартелей в Мексике. Официальная дата выхода сериала — 16 ноября 2018 года.