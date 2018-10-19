Санкт-Петербург, 20 октября, 2018, 02:03 — ИА Регнум. На концерт группы «Ленинград» в Санкт-Петербурге были распроданы все 65 тысяч билетов, сообщил лидер группы Сергей Шнуров.

Дарья Драй ИА REGNUM Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров

Дарья Драй ИА REGNUM Пресс-подход Сергея Шнурова перед концертом

Дарья Драй ИА REGNUM Фотографы перед пресс-подходом Сергея Шнурова

По словам Шнурова, был риск, что группа не сможет собрать полный стадион «Санкт-Петербург Арена», однако же все билеты на концерт были распроданы.

Дарья Драй ИА REGNUM Фанаты группировки «Ленинград»

Дарья Драй ИА REGNUM Фанаты группировки «Ленинград»

На следующий год «Ленинград» запланировал тур по России, на котором планируется собрать суммарно более 400 тысяч зрителей в девяти разных городах страны. По словам Шнурова, для этого тура уже разработана особая программа выступления.

Дарья Драй ИА REGNUM Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров во время концерта на стадионе «Санкт-Петербург»

Дарья Драй ИА REGNUM Концерт группы «Ленинград» на стадионе «Санкт-Петербург»

Дарья Драй ИА REGNUM Концерт группы «Ленинград» на стадионе «Санкт-Петербург»

Дарья Драй ИА REGNUM Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров

Напомним, в июле 2017 года группа «Ленинград» установила свой предыдущий рекорд по числу зрителей на концерте. Тогда музыкальный коллектив собрал в Москве полный стадион «Открытие Арена». Концерт посетили 47 тысяч человек.

Дарья Драй ИА REGNUM Концерт группы «Ленинград» на стадионе «Санкт-Петербург»

Дарья Драй ИА REGNUM Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров

Дарья Драй ИА REGNUM Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров