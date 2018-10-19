Амритсар, Индия, 20 октября, 2018, 02:01 — ИА Регнум. Как минимум 60 человек погибли в результате наезда поезда на толпу людей близ города Амритсара (штат Пенджаб, Индия), пишет газета Times of India.

(сс) Free-Photos Приближающийся поезд

Уточняется, что пострадали сотни человек. Трагедия произошла во время праздника Дашахра: всего на мероприятии присутствовали порядка 700 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 19 октября: в толпу людей, испугавшихся фейерверков и выбежавших на железнодорожное полотно, въехал поезд, следовавший из Амритсара в Патанкот.