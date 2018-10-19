Посёлок городского типа Солнечнодольск, Ставропольский край, 20 октября, 2018, 01:38 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено в связи с отравлением лекарствами школьников в поселке Солнечнодольск (Ставропольский край), сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Машина скорой помощи

«Изобильненским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю принято к производству из органов внутренних дел уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)», — сообщили в пресс-службе.

В рамках уголовного дела установлено, что подростки 2003 г.р. 19 октября в большом количестве приняли лекарства «с целью получения одурманивающего эффекта», после чего отправились на уроки, где плохо себя почувствовали.

В рамках дела в Солнечнодольске находится глава регионального управления СКР Игорь Иванов, лично контролирующий ход расследования. Начала работать следственная группа из числа опытных следователей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 октября в Солнечнодольске лекарствами отравились пять подростков. Всех пятерых из районной больницы перевезли в краевую, причем четверо из них находятся в тяжелом состоянии. По информации краевого министра здравоохранения Виктора Мажарова, двое из пятерых госпитализированных — в коме.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Изобильненской районной больнице провел совещание, в ходе которого поручил провести проверки в школах Изобильненского городского округа, а также профилактические мероприятия в образовательных учреждениях всего Ставрополья.