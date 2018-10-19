Посёлок городского типа Солнечнодольск, Ставропольский край, 20 октября, 2018, 01:18 — ИА Регнум. В коме находятся два школьника, отравившиеся в поселке Солнечнодольск (Изобильненский район, Ставропольский край), сообщил журналистам краевой министр здравоохранения Виктор Мажаров.

По его словам, из пяти госпитализированных четверо — в реанимации в тяжелом состоянии. Мажаров доложил губернатору, что больница оснащена всем необходимым для оказания помощи и что врачи работают с каждым пострадавшим.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 октября в Солнечнодольске произошло отравление лекарственными средствами: в больницу попали пять школьников. В связи с этим в Изобильненский район выехал губернатор Владимир Владимиров.

В районную больницу, куда доставили детей, из Ставрополя была направлена дополнительная врачебная бригада. Владимиров взял ситуацию на личный контроль.