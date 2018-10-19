Кишинёв, 20 октября, 2018, 01:04 — ИА Регнум. «Нейтралитет — это не наш выбор. Он был навязан нам участием российских военных сил в приднестровском конфликте, которые до сих пор находятся на территории страны», — заявил премьер-министр Молдавии Павел Филип на встрече с председателем Парламентской ассамблеи НАТО Расой Юкнявичене, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Тот факт, что Республика Молдова согласно Конституции является нейтральной страной, не означает, что мы хотим быть изолированной страной. Напротив, мы желаем тесного сотрудничества с НАТО, мы хотим учиться, обучать наших военнослужащих и участвовать в совместных международных учениях», — добавил Филип.

Юкнявичене, в свою очередь, пообещала Молдавии «экспертизу и опыт, необходимые для того, чтобы справиться с новыми рисками и вызовами в регионе, особенно с теми, которые связаны с Российской Федерацией». «НАТО — это альянс, выступающий не за войну. Это альянс за мир. Альянс за демократию», — заявила Юкнявичене.