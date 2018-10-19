Ереван, 20 октября, 2018, 00:59 — ИА Регнум. Два крупных промышленных предприятия начнут работать в Армении до конца 2018 года, а на 2019 год запланировано открытие еще двух промышленных гигантов, сообщил журналистам армянский предприниматель, депутат парламента Армении, глава концерна Multi Group, Гагик Царукян.

Александр Дейнека. Мирные стройки (фрагмент). 1959

«До конца года мы планируем открытие завода по производству гелиопанелей, а также фабрики по производству полотенец в городе Егварде. В следующем году мы намерены с помощью инвестиций в $1 млрд открыть «текстильный город». Столько же инвестиций — в $1 млрд необходимо для открытия завода по производству железа. Это позволит нам реализовывать 1 тонну железа за $1600−1800, что, конечно же, благоприятно скажется на бюджетных поступлениях в виде налогов, и создаст в Армении новые рабочие места», — цитирует ЦарукянаАРКА.

По словам предпринимателя, открытие только двух промышленных предприятий создаст до конца года более тысячи рабочих мест, а начало работ текстильного центра и завода по производству железа — несколько тысяч рабочих мест.

«По предварительной оценке, в случае реализации производства всех этих предприятий будет открыто более пяти тысяч рабочих мест», — сказал Царукян.

При этом он подчеркнул, что для иностранных инвестиций и реализации экономических проектов в Армении нужна стабильная политическая ситуация и мягкая налоговая политика.

«Необходимо работать по повышению у инвесторов доверия к нашей стране, к нашему законодательству. Если многие предприниматели приезжали в Армению, будучи знакомыми лично со мною, то сегодня они ожидают соответствующего отношения также от правительства. Если ранее я лично был гарантом их инвестиций, то теперь я хочу, чтобы гарантом стало также государство», — сказал Царукян.