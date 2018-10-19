Киев, 20 октября, 2018, 00:57 — ИА Регнум. Нахождение Украины на одном из последних мест рейтинга Global Wealth Report ужаснуло депутата Верховной рады Сергея Каплина, передает «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Полет нормальный

Комментируя результаты отчета Global Wealth Report, согласно которому благосостояние граждан Украины находится на 123-м месте ($1563) из 140 стран, Каплин заявил:

«Ужасно, что впереди нас такие страны, как Непал, Камерун, Кения, Бангладеш, — те страны, названия которых похожи на матюки».

Напомним, согласно отчету Global Wealth Report, на одного жителя Украины, по состоянию на конец первого полугодия, приходилось в среднем $1,563 тыс. Самая же благополучная страна — Швейцария ($530 тыс.).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 октября первый замглавы фракции «Батькивщина» Сергей Соболев предложил принять закон о трансфертном ценообразовании, наполнив бюджет на десятки миллиардов гривен за счет прекращения всех оффшорных схем.

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