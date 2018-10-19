Мадрид, 20 октября, 2018, 00:44 — ИА Регнум. Встретившись в тюрьме с обвиняемым в мятеже каталонцем Ориолем Хункерасом, лидер испанской левой партии Podemos Пабло Иглесиас призвал правительство страны изменить ситуацию с политическими заключенными. Об этом сообщило издание El Mundo.

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Иглесиас прибыл в барселонскую тюрьму Lledoners 19 октября в 15:52 по местному времени в сопровождении каталонского политика Люсии Мартин, а также заместителя мэра Барселоны Хауме Ассенса, которые тоже приняли участие в переговорах. Кроме них при общении с подследственным лидером ERC присутствовали глава партии в каталонском парламенте Серджи Сабриа и ее представитель в Конгрессе депутатов Джоан Тарда. Встреча длилась два с половиной часа.

Переговорив с Хункерасом, генеральный секретарь Podemos также пообщался с бывшим главой Каталонской национальной ассамблеи Жорди Санчесом и лидером организации Òmnium Cultural Жорди Куишаром, обвиняемыми в подстрекательстве к мятежу. При этом присутствовали бывшие каталонские министры Жорди Туруль и Жозеп Руль — еще одни подследственные по делу о каталонских событиях 2017 года.

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После этого Иглесиас уже не в первый раз заявил, что, по его мнению, тюремное заключение Хункераса и «двух Жорди» должно прекратиться. Соответствующее послание он отправил премьер-министру Педро Санчесу. Там было сказано: «Теперь пришел черед правительства вести переговоры как подобает Правительству, оно должно действовать». Кроме того, лидер Podemos подчеркнул, что его партия готова вносить свой вклад в разрядку напряженной политической атмосферы, но сейчас пришло время властям пойти на какие-то шаги.

Того же мнения по итогам произошедшей встречи придерживается и представитель «Левых республиканцев Каталонии» (ERC) Джоан Тарда. По его словам, Хункерас подтвердил, что если государство не сделает ни одного шага, который позволил бы сесть за стол переговоров, он тоже не пойдет ему навстречу, а от поддержки ERC сейчас во многом зависит судьба проекта государственного бюджета. Лучшим способом продемонстрировать свою готовность к компромиссу для правительства было бы обратиться в прокуратуру с ходатайством о снятии обвинений с каталонских политиков, считают в партии.

«О проекте бюджета речь не шла, — уточнил Тарда по поводу переговоров Ориоля Хункераса с главой Podemos. — Только у испанского правительства есть ключ, чтобы открыть двери навстречу этому разговору».

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