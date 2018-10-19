Мадрид, 20 октября, 2018, 00:40 — ИА Регнум. Глава испанской епископальной комиссии по борьбе с педофилией выступил за обновление церковных постановлений, чтобы привести их в соответствие с государственным Законом о несовершеннолетних, но представители прокуратуры считают, что этого недостаточно, сообщает 19 октября, издание El Pais.

Священник

Церковь Испании планирует обязать епископов и священников сообщать в прокуратуру обо всех жалобах на сексуальное использование, которые они получают, чтобы уменьшить количество насилия в отношении несовершеннолетних. Действующее постановление епископальной конференции 2010 года гласит, что «церковные власти призывают жертв насилия и советуют им сообщать о произошедшем в полицию, прокуратуру или суд», но не более того.

Десятилетиями испанская церковь замалчивала случаи педофилии, которые становились ей известны, и передавала эти сведения на рассмотрение церковным судам. Не было и речи о том, чтобы сообщать о случившемся в прокуратуру, а внутренние церковные решения и приговоры касательно священников-педофилов никогда не становились достоянием общественности, сообщает El Pais

Епископ Асторги и глава комиссии по борьбе с педофилией Хуан Антонио Менендес заявил вчера, 18 октября, что планируется обновление действующих церковных постановлений в 70 испанских епархиях, чтобы добиться их соответствия Закону о несовершеннолетних, принятому в 2015 году. Такое решение было одобрено на первом заседании комиссии, в которую входят 10 экспертов в области уголовного права. Заседание состоялось в среду, 17 октября.

Хуан Антонио Менендес добавил, что это попытка восполнить пробел в гражданском и церковном праве, из-за которого многое упускалось из виду в последние годы. «Нам нужно сотрудничать с гражданской властью во всем, что касается юриспруденции и закона», — подчеркнул он. От дальнейших уточнений епископ воздержался, пояснив, что не все определяется его личными взглядами.

Новое постановление, принятое в епархии города Асторга в начале этого года, делает «настоятельно необходимым» для местного духовенства передавать в государственную прокуратуру любую информацию о случаях сексуального использования несовершеннолетних.

Принятое духовенством решение не удовлетворило сторонников прогрессивных изменений в деятельности прокуратуры. Альваро Гарсиа, член Прокурорского совета, объяснил это так: «Обсуждаемая мера поможет только в том, что касается случаев сексуального насилия, о которых сам ребенок или члены его семьи сообщили церкви, что и предусмотрено Законом о несовершеннолетних. Но что будет, если о сексуальном использовании деятелям церкви расскажет взрослый человек, который подвергался такому обращению в детстве?»

По мнению представителей испанской прокуратуры, более эффективной мерой по борьбе с педофилией была бы правовая реформа. Речь идет об изменении правового определения сексуального насилия: сейчас оно относится к т.н. «отчасти государственным» преступлениям (заявить о которых имеет право только жертва или ее опекун). Ряд прокуроров предпочел бы, чтобы оно стало государственным преступлением, сообщить о котором строго обязан любой.

Члены политической платформы Unidos Podemos назвали результаты первого заседания епископальной комиссии по борьбе с педофилией «непредвиденными». «Мы считаем, что прошлый опыт уже показал: этого недостаточно. Но, без сомнения, это прогресс», — подчеркнул пресс-секретарь партии «Объединенные левые», входящей в состав Unidos Podemos.