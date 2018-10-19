Ереван, 20 октября, 2018, 00:22 — ИА Регнум. В Армении «будет «большая» амнистия, заявил журналистами исполняющий обязанности министра юстиции Артак Зейналян, отметив, что цифры пока привести не может.

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«Я использовал слово «большая». Через несколько дней мы обсудим вопрос в комиссии по государственно-правовым вопросам Национального собрания, и через несколько дней в своем выступлении я озвучу эти цифры, на данный момент эти цифры озвучить не могу. В течение следующей недели амнистия будет обсуждаться в Национальном собрании», — сказал Зейналян.

По словам и. о. министра юстиции, «она будет первой, но последней».

Ранее Зейналян уже говорил, что планируемая в Армении амнистия будет самой масштабной за всю историю страны.

Как пишет армянская пресса, ожидаемая в Армении амнистия будет распространена на всех членов вооруженной группы «Сасна црер», кроме тех, кто обвиняется в убийстве.

«Состоялись обсуждения для того, чтобы амнистия распространялась на членов вооруженных групп «Сасна црер» и «Норк Мараш». Затем было принято решение о том, что амнистия распространится на всех членов группировок, за исключением тех, кто обвиняется в убийстве», — пишет газета «Жоговурд» («Народ») со ссылкой на источники.

Участники группы «Сасна црер» в составе около 30 человек в 2016 году захватили полк полиции в Ереване и удерживали там заложников, в том числе нынешнего главу полиции Валерия Осипяна. Спустя две недели участники вооруженной группы сдались властям. За это время погибли трое полицейских. Все участники «Сасна црер» остались живы.

После прихода к власти Никола Пашиняна все члены группировки вышли на свободу, кроме тех, кто обвиняется в убийстве полицейских.