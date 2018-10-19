Вашингтон, 19 октября, 2018, 23:35 — ИА Регнум. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон настаивает на том, чтобы Вашингтон вышел из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сегодня, 19 октября, пишет издание The Guardian со ссылкой на источники, знакомые с инициативой Болтона.

Gage Skidmore Джон Болтон

По данным издания, Болтон всеми силами добивается выхода США из договора о контроле над вооружениями с Россией времен холодной войны. Он уже составил рекомендацию для президента по выходу из договора о РСМД 1987 года, который, как говорят США, Россия нарушает, развивая новые крылатые ракеты.

При этом у инициативы Болтона есть серьезные оппоненты как в государственном департаменте, так и в Пентагоне. В любом случае инициатива Болтона ещё будет тщательно обсуждаться в Белом доме.

Тем не менее об инициативе Болтона уже проинформированы европейские союзники США. В Великобритании гипотетический выход США из договора РСМД восприняли с беспокойством, так как Лондон до сих пор считает РСМД важной основой контроля над вооружениями.

Кроме того, утверждается, что Болтон, используя свои политические позиции, блокирует переговоры по продлению договора о стратегических и наступательных вооружениях от 2010 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США в последние годы не раз обвиняли Россию в якобы нарушении договора РСМД, не предоставляя при этом никаких доказательств нарушения.

Россия напротив, аргументированно указывает, что США сами не соблюдают всех положений договора РСМД и сфабрикованные обвинения в адрес России используют только для того, чтобы из этого договора выйти.