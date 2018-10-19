Иерусалим, 19 октября, 2018, 22:44 — ИА Регнум. В масштабных беспорядках на границе сектора Газа принимают участие 10 тыс. палестинцев, сообщает 19 октября пресс-служба армии обороны Израиля на своей странице в Twitter.

Военные Израиля

Израильские военные утверждают, что уже зафиксировали попытки прорвать границу, запустить гранаты и организовать террористические действия.

«На данный момент зафиксированы несколько запусков гранат, попыток прорвать границу или организовать террористические действия. Армия пресекла эти попытки», — указано в сообщении.

Напомним, в то же время министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что за сутки в стычках с израильскими силовиками пострадало 115 человек, 77 из которых потребовалась госпитализация.

Как сообщало ИА REGNUM, на границе Израиля и сектора Газа почти полгода продолжаются протестные акции «Великого марша возвращения», обостряющиеся по пятницам.