Санкт-Петербург, 19 октября, 2018, 22:09 — ИА Регнум. Реализация проекта частного трамвая «Чижик» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга должна быть ускорена с тем, чтобы к концу августа 2019 года запустить трамвайную сеть по всем ранее намеченным маршрутам. Об этом временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов договорился 19 октября с председателем совета директоров «Группы ЛСР» Андреем Молчановым.

Дарья Драй ИА REGNUM Частный трамвай «Чижик»

Как сообщало ИА REGNUM, запуск движения трамвая «Чижик» с пассажирами состоялся 7 марта 2018 года, после многомесячного переноса первоначально намеченных сроков. Пока работает только один, самый короткий, маршрут «Чижика» — от Ладожского вокзала до Хасанской улицы.

Как сообщили в Смольном после встречи Беглова с Молчановым, в начале декабря текущего года планируется запустить трамвайное движение на втором этапе проекта — по проспекту Наставников, от проспекта Косыгина до Ириновского проспекта.

А к осени 2019 года будет открыто трамвайное движение «Чижика» по Ириновскому проспекту и Рябовскому шоссе до железнодорожной станции Ржевка на границе Петербурга и Ленобласти. А также — по новой трамвайной линии на улице Потапова.

«Это очень важно для жителей Красногвардейского района, для всех петербуржцев», — подчеркнул Александр Беглов.

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Напомним, концессионное соглашение о реализации проекта «Чижик» подписано в мае 2016 года между правительством Санкт-Петербурга и ООО «Транспортная концессионная компания». Генеральным подрядчиком является «Группа ЛСР».