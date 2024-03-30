Архангельская область, 6 февраля, 2015, 11:16 — ИА Регнум. В 2014 году в Архангельской области произошло сокращение численности населения. По предварительной оценке, к началу 2015 года число жителей не превысит 1183,5 тыс. человек, что на 8,3 тыс. человек (0,7%) меньше, чем на 1 января 2014 года. Такую статистику ИА REGNUM привели в Архангельскстате.

По данным статистики, на сокращение численности населения главным образом влияет продолжающийся миграционный отток северян, доля которого в общей убыли составила 98% (7,8 тыс. человек). За 2014 год в область приехали 14,8 тыс. человек, а уехали за ее пределы 22,6 тыс. человек (за 2013 год соответственно 13,1 и 23 тыс. человек). Доля естественной убыли в общем сокращении численности составила -6% или (0,5 тыс. человек).

За прошедший год в области родилось 15 тыс.человек, на 0,3 тыс. малышей меньше, чем в 2013 году. Общий коэффициент рождаемости снизился на 1,6% по сравнению с предыдущем годом и составил 12,6 рождений на тысячу населения. Умерших за 2014 год зарегистрировано 15,5 тыс. человек. Общий коэффициент смертности снизился на 1,5% и составил 13,1 на тысячу населения. Несмотря на снижение смертности, число умерших по-прежнему превышает число родившихся.

В структуре общей смертности населения преобладают болезни системы кровообращения (более 56% всех умерших). В 2014 году от этих причин умерло 8,7 тыс. человек (на 2% меньше, чем в предыдущем году). Снижение числа умерших наблюдалось от всех основных причин смерти: на 9,8% от инфекционных и паразитарных болезней, на 7,6% от новообразований, на 2,0% от внешних причин, на 1,4% от болезней органов пищеварения и на 1,3% от болезней органов дыхания.

Кроме этого, за 2014 год органами ЗАГС были зарегистрированы 9,9 тыс. браков и 6,2 тыс. разводов. По сравнению с 2013 годом сократилось как число браков (на 2,1%), так и число разводов (на 3,2%). В расчете на каждую тысячу вновь созданных супружеских пар в области пришлось 633 распавшихся (за 2013 год — 640).