Нью-Дели, 19 октября, 2018, 22:45 — ИА Регнум. На встрече со сторонниками партии Рахул Ганди, президент оппозиционной партии Индийский Национальный Конгресс — «Бхаратия Раштрий Конгресс» (ИНК) обвинил Нарендру Моди, лидера правящей партии страны Индийской Народной Партии — «Бхаратия Джаната Парти» (БДП) в том, что его правительство работает лишь в интересах узкой группы промышленников, не обращая внимание на нужды молодежи и сельскохозяйственных рабочих. Правительство Нарендры Моди выдало 3,5 трлн. рупий (примерно 3,1 трлн. рублей) 15 богатейшим людям страны, при этом отказывается облегчить долговые обязательства фермеров, — заявил политик. В своей речи, Рахул Ганди также пообещал исправить финансовое положение сельскохозяйственных рабочих, а также обеспечить молодежь штата Мадхья-Прадеш работой при условии, что партия ИНК одержит победу на местных выборах. По информации индийского новостного агентства «Джагран», политик также обвинил премьер-министра в коррупции в деле о Рафалях.

Айтен Юран

Напомним, что штат Мадхья-Прадеш является местом борьбы двух главных индийских партий, местные выборы в котором назначены на 11 декабря.