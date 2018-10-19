Нью-Дели, 19 октября, 2018, 22:11 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел встречу с главами ведущих индийских нефтяных компаний. По сообщению индийского новостного издания «Джансатта», основной темой обсуждения стал рост цен на топливо в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Индийский премьер Нарендра Моди

На встрече с премьер-министром присутствовали главы ведущих нефтяных компаний на индийском рынке, таких как British Petroleum, Total, Reliance Industries и Hindustan Petroleum. Примечательно, что встречу посетили также министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих и федеральный министр нефти Индии Дхармендра Прадхан.

В Индии наблюдается ежедневный рост цен на нефть и нефтепродукты, а также другое топливо, что представляет существенные проблемы для индийского правительства в условиях падения курса рупии. Сложившаяся ситуация активно используется оппозиционными партиями как аргумент в пользу несостоятельной политики правящей «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП).