Москва, 19 октября, 2018, 21:29 — ИА Регнум. Речь сотрудника госдепартамента США Уэса Митчелла, стравливающая РФ и ее соседей — перефраз выступления Дика Чейни, считает депутат Государственной думы Александр Хинштейн. Он выступил 19 октября в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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«Этот тезис в разных интерпретациях звучит постоянно, по сути это перефраз знаменитой речи Дика Чейни в Вильнюсе 2006 года, где он говорил про «знаменосцев свободы» в отношении стран Прибалтики и Грузии», — сказал он.

По его мнению, фигура Чейни в данной ситуации показательна, поскольку он внес вклад в откол от России Украины.

Хинштейн напомнил, как в 1991 году президент США Джордж Буш ездил в составе делегации на Украину вместе с тогдашним вице-президентом СССР Геннадием Ивановичем Янаевым:

«И действительно, как пишется в мемуарах, выступал за сохранение Советского Союза. Правда, украинская сторона принимала эту делегацию очень интересно, все переговоры велись на двух языках — английском и украинском. И вице-президент Советского Союза Янаев в этой связи дискомфортно себя ощущал, потому что по-английски он не разговаривал, украинского языка не знал тем более».

Событие произошло в июне 1991 года, а осенью, после того, как произошел августовский путч, «именно американская сторона, именно Дик Чейни, тогдашний министр обороны, были основными движителями процесса признания независимости Украины, ее референдума».

«С подачи Дика Чейни тогдашний президент за три дня до проведения референдума о независимости Украины, который был назначен на 1 декабря 1991 года, 27 ноября, выступил с публичным заявлением, сказав о том, что США обязательно признают независимость Украины и вступят с этой молодой демократией в самые тесные отношения как только там такой референдум произойдет. Что, конечно, свидетельствовало о грубейшем вмешательстве во внутреннюю жизнь и внутреннюю политику другого государства, потому что говорить, что мы признаем то, чего еще не произошло, есть ни что иное, как возможность манипулирования», — уверен Александр Хинштейн.

Депутат задался вопросом, как за полгода смогла кардинально измениться позиция США.

«Тогдашний госсекретарь США в своих мемуарах пишет, дословно: «Чейни убеждал Буша признать референдум на Украине еще до его начала, потому что он видел ключ в этом к развалу Советского Союза», — рассказал участник программы.

Он добавил, что сам референдум «быстро организовал Леонид Кравчук».

"К сожалению, сегодня американцы продолжают эксплуатировать тот же самый сценарий, стравливая между собой братские страны и братские народы», — сделал вывод народный избранник.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэс Митчелл заявил, что США — «могущественная страна, яркий маяк свободы, чей свет привлекает других». Он призвал страны, которым помогают американцы, не попустительствовать соперникам, назвал государства бывшего СССР — Украину, Грузию и Белоруссию «бастионами, защищающими от российского неоимпериализма», и добавил, что США не признают «агрессию РФ против соседней Украины».