Керчь, Крым, 19 октября, 2018, 21:21 — ИА Регнум. В Керчи на похороны жертв нападения на колледж пришло свыше 20 тыс. человек, сообщает 19 октября РИА Новости со ссылкой на городские власти.

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По словам представителя Керченской мэрии, муниципалитет готовился к такому развитию событий, однако желающих проститься с жертвами трагедии оказалось больше, чем рассчитывали организаторы траурных мероприятий.

Напомним, в результате действий студента четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислава Рослякова, устроившего взрыв и расстрел учащихся и персонала колледжа, погиб 21 человек. Более 50 получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц общеопасным способом».

Следствие выясняет, были ли сообщники у Рослякова или он действовал в одиночку.