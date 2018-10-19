Нью-Дели, 19 октября, 2018, 21:42 — ИА Регнум. Индия и Китай намерены возобновить проведение ежегодных совместных учений в декабре 2018 года, которые были прекращены в августе 2017 года после противостояния двух держав на плато Доклам. Совместные маневры боевых подразделений пройдут вблизи города Ченду в КНР.

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По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», двусторонняя встреча по выработке программы учений пройдут с первого по третье ноября 2018 года в Китае. В ходе переговоров будут также окончательно установлены даты проведения маневров.

С каждой стороны в учениях примет участие по 175 военнослужащих. Индийская сторона будет представлена 11 полками Сикхского Света, которые находятся под руководством Северного Командования. Основной задачей маневров является координация действий войск в ходе проведения антитеррористических операций.

Меры по нормализации отношений между двумя странами после конфликта на плато Доклам были разработаны в ходе встречи на высшем уровне между премьер-министром Индии Нарендрой Моди и генеральным секретарем китайской коммунистической партии (КПК) Си Цзиньпинем, которая прошла в апреле 2018 года в китайском городе Ухань.