* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Джелалабад, Афганистан, 19 октября, 2018, 22:32 — ИА Регнум. Официальный представитель правительства провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) заявил, что в результате операции, проведенной на территории региона Национальными силами безопасности и обороны Афганистана, было ликвидировано по меньшей мере 12 сторонников ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Афганистан

По сообщению афганского новостного издания Khaama Press, операция была проведена на территории уезда Ачин провинции Нангархар.

Согласно вышеупомянутому заявлению, в ходе операции было уничтожено четыре укрытия боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Также было уничтожено несколько единиц легкого и тяжелого оружия, принадлежащего террористам.

По словам официального представителя правительства провинции Нангархар, среди убитых сторонников ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также числится и теневой судья этой террористической группировки.

В заявлении утверждается, что в ходе операции никто из мирных жителей или сотрудников Национальных сил безопасности и обороны Афганистана не пострадал.