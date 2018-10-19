Кабул, 19 октября, 2018, 21:54 — ИА Регнум. Миссия ООН по содействию Афганистану опубликовала официальное заявление, в котором настаивает на необходимости проведения честных выборов в стране.

Jana Жители Кабула

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», Миссия ООН призывает граждан страны поспособствовать предотвращению фальсификации и, в случае обнаружения нарушений при проведении выборов, уведомить соответствующие государственные органы.

В вышеупомянутом заявлении Миссия ООН отметила усилия правительства страны по предотвращению фальсификации выборов. Обязанность избирателей голосовать только на тех участках, где они зарегистрированы, и введение биометрической системы верификации личности отмечены как наиболее важные решения Кабула, направленные на проведение честных выборов.

Согласно заявлению Миссии ООН по содействию Афганистану, кандидаты в парламент также ответственны за проведение честных выборов в стране. В частности, они должны убедить своих сторонников отказаться от попыток фальсификации выборов.