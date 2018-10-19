Кабул, 19 октября, 2018, 21:19 — ИА Регнум. 18 октября официальные представители Управления полиции города Кабул заявили, что в результате операции, проведенной силами Национальной полиции Афганистана, был предотвращён обстрел столицы страны антиправительственными силами.

Staff Sgt. Michael Bracken Афганская национальная полиция

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», в ходе проведения операции сотрудники Национальной полиции Афганистана смогли обнаружить и обезвредить две ракеты до того, как боевики использовали их для обстрела столицы страны.

Согласно вышеупомянутому заявлению, ракеты были обнаружены в окрестностях уезда Пагхман провинции Кабул (столица провинции — г. Кабул)

По словам официальных представителей Управления полиции Кабула, ракеты были подготовлены для обстрела города, однако оперативные действия Национальной полиции страны позволили предотвратить атаку боевиков на столицу Афганистана.

На данный момент ни одна из действующих на территории Афганистана террористических группировок, включая движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не заявила о своей причастности к подготовке ракетного обстрела столицы.