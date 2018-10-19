Иерусалим, 19 октября, 2018, 22:05 — ИА Регнум. Представители друзской общины — одного из национальных меньшинств, проживающих на территории Израиля — вышли на демонстрацию перед зданием Кнессета в Иерусалиме. По сообщениям израильского информационного агентства Walla News, демонстранты требовали принятие поправок в Закон о национальном государстве.

Willem van de Poll. Anefo Друзы. 1948 год.

Протестная акция состоялась в первый день зимней сессии в израильском Кнессете. Известно, что в демонстрации принял участие депутат Кнессета от партии «Сионистский лагерь» Салех Саад. Политик не раз критиковал принятый в июле 2018 года Закон о национальном государстве, называя его «предательством со стороны государства в отношении друзов».

Стоит отметить, что представители друзов уже устраивали подобные протестные демонстрации. Так, в сентябре 2018 года активисты друзского движения организовали митинг у резиденции президента Израиля Рувена Ривлина. Тогда же глава государства поддержал национальное меньшинство, заявив, что друзы имеют право на отстаивание справедливости для себя.