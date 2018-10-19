Иерусалим, 19 октября, 2018, 22:13 — ИА Регнум. Инспекторы Управления древностей Израиля задержали двух правонарушителей, занимавшихся хищением археологических находок на месте древнего города Доврат на севере Израиля. Расхитителями древностей оказались жители арабской деревни Дабурия. Об этом сообщает израильское информационное агентство Ynet.

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По данным следствия, задержанные провели несанкционированные раскопки с использованием бульдозера, нанеся древностям серьезный ущерб. В процессе «раскопок» были разрушены своды подземных сооружений. Сообщается также, что подозреваемые планировали похитить жернов, датированный I веком.

Задержанные были доставлены в мировой суд города Тверия, откуда позже отпустили под залог. На бульдозер, на котором проводились раскопки, наложен арест. Управление древностей Израиля намерено добиться конфискации орудия преступления.