Чебоксары, 19 октября, 2018, 20:51 — ИА Регнум. Госсовет Чувашии остался без спикера. Валерий Филимонов (фракция «Единая Россия»), который занимал данный пост с сентября 2016 года, добровольно сложил полномочия и перешёл работать в администрацию главы республики на пост заместителя руководителя. Выступая перед депутатами, он заявил, что «это конкретно моё решение». Оппозиция сочла объяснение «очень неубедительным», так как «после таких должностей либо уходят вообще, либо идут на повышение в Москву», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Вице-спикеры Альбина Егорова и Александр Федотов, бывший спикер Валерий Филимонов

Сегодня, 19 октября, в чувашском парламенте сложил полномочия спикер Валерий Филимонов. Вопрос об отставке официально не был внесён на рассмотрение, его включили в ходе завершения сессии. Филимонов сообщил, что «мною принято решение покинуть свой пост» и что «это конкретно моё решение». Он переходит на работу в администрацию главы Чувашии, где будет трудиться на посту заместителя руководителя.

«Это продиктовано было, прежде всего, моими внутренними мотивами, принципами, которые я по жизни поддерживаю, и теми, наверное, жизненными объективными обстоятельствами, которые передо мной открываются, не менее ответственный период будущим моей жизни. Я имею в виду, прежде всего, переход на новую работу. И написал об оставлении поста председателя и депутата Государственного совета», — пояснил Филимонов.

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Он поблагодарил за совместную работу, выразив также «искренние слова благодарности, прежде всего, конечно, главе Чувашской Республики, потому что всё, что мы с вами делали, не было бы возможным, если бы не было работы, согласованной с главой Чувашской Республики».

Cap.ru Игорь Моляков

Оппозиция скептически отнеслась к пояснению, почему «второе лицо в нашем государстве чувашском» «покидает этот пост».

"Что-то не верю, что Валерий Николаевич (Филимонов) уж так проникся любовью к этой должности зам руководителя. После таких должностей либо уходят вообще, либо идут на повышение, они идут в Москву», — высказал мнение глава фракции «Справедливая Россия» Игорь Моляков.

Филимонов сложил полномочия при 36 голосах «за», трёх воздержавшихся и четырёх против. До назначения нового председателя регионального парламента исполнять обязанности будет вице-спикер Альбина Егорова.