Иерусалим, 19 октября, 2018, 22:42 — ИА Регнум. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман посетил дивизию «Газа», где провел совещание с командованием дивизии и другими высокопоставленными офицерами. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, Либерман в очередной раз призвал военно-политический кабинет принять решение о начале операции в Секторе Газа.

Preiss.MSC Авигдор Либерман

На встрече с коллегами из военно-политического кабинета Либерман заявил, что Израиль обязан «нанести сокрушительный удар по позициям ХАМАСа — и это единственный способ покончить с насилием, которое продолжается с марта». По мнению главы оборонного ведомства, новая операция в Секторе Газа, подобная операции «Нерушимая скала», может обеспечить Израилю «по меньшей мере пять лет спокойствия».

«Точкой невозврата» в эскалации конфликта стали события минувшей недели. Тогда, 12 октября, Израиль разрешил силам ООН доставить топливо в Сектор Газа. Вечером того же дня сторонники движения ХАМАС возобновили диверсии на границе с Израилем.

Так как ни премьер-министр Израиля, ни министр обороны страны не имеют права принимать решения о начале военных операций, ответственность за возможный удар по ХАМАСу лежит на руководстве военно-политического кабинета.