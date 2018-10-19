Киев, 19 октября, 2018, 20:42 — ИА Регнум. Украина достигла договорённости с Международным фалютным фондом (МВФ) о новой программе сотрудничества, сообщил 19 октября премьер страны Владимир Гройсман.

Цитата из к/ф «12 стульев». реж Леонид Гайдай. 1971. СССР Месье, же не манж па сис жур

По его словам, программа начнёт действовать в 2019 году и обеспечит Киеву «поддержку в период особенно пиковых нагрузок по выплате государственных долгов».

Пресс-служба МВФ сообщает о решении предоставить Украине $3,9 млрд в рамках 14-месячной программы финансирования. Отмечается, что новое соглашение заменит договорённости в рамках расширенного финансирования, которые были достигнуты в 2015 году и истекут в марте 2019 года.

Напомним, ранее сегодня кабинет министров Украины утвердил повышение цен на газ в стране с ноября на 23,5% в соответствии с требованием МВФ.