Украина договорилась с МВФ о новой программе помощи на $3,9 млрд
Киев, 19 октября, 2018, 20:42 — ИА Регнум. Украина достигла договорённости с Международным фалютным фондом (МВФ) о новой программе сотрудничества, сообщил 19 октября премьер страны Владимир Гройсман.
По его словам, программа начнёт действовать в 2019 году и обеспечит Киеву «поддержку в период особенно пиковых нагрузок по выплате государственных долгов».
Пресс-служба МВФ сообщает о решении предоставить Украине $3,9 млрд в рамках 14-месячной программы финансирования. Отмечается, что новое соглашение заменит договорённости в рамках расширенного финансирования, которые были достигнуты в 2015 году и истекут в марте 2019 года.
Напомним, ранее сегодня кабинет министров Украины утвердил повышение цен на газ в стране с ноября на 23,5% в соответствии с требованием МВФ.