Скопье, 19 октября, 2018, 21:49 — ИА Регнум. Депутат ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) Християн Мичковски, в ответ на просьбу журналистов немецкого информационного агентства «Дойче Велле» прокомментировать заявления премьер-министра Зорана Заева о том, что тот готов выдать амнистию обвиняемым в связи с событиями 27 апреля, заявил:

Ольга Шклярова ИА REGNUM Македония

«Мы верим в справедливость и не торгуем правом и правдой ни под каким предлогом. Обвиняемые невиновны, они являются жертвами политических преследований со стороны Зорана Заева и СДCМ (Социал-демократический союз Македонии). У Заева была возможность в своей речи попросить прощения у их семей за то, через что они прошли в последние годы, но он вынес решение в ультимативном стиле: поддержите соглашение с Грецией, а позже будет амнистия. Позор», — передает косовское новостное агентство «Бота Сот».

Напомним, 27 апреля вечером депутаты Собрания (парламента) Македонии большинством в 62 голоса из 120 избрали этнического албанца Талата Джафери, который представляет крупнейшую партию албанского нацменьшинства ДУИ (Демократический союз за интеграцию), председателем парламента. После чего активисты движения «За единую Македонию», митинговавшие на улице, ворвались в парламент и избили лидеров оппозиции и депутата-албанца. Травмы получили 70 демонстрантов, 22 сотрудника полиции и трое парламентариев.

На вопрос о возможности найти общий язык с Заевым депутат ответил следующим образом: «Дальнейшее форсирование этого процесса вызовет рост напряжения и поляризацию в обществе. Единственным виновником происходящего является Зоран Заев, который обещает то, чего он не может выполнить. Почему отклонили предложение о названии «Илинденская Македония»? Ципрас (премьер-министр Греции) заявил, что не набралось 151 депутата, которые поддержали бы это предложение. Но тогда почему Заев не говорит: «У меня нет двух третей голосов, и поэтому я против переименования страны в Республику Северная Македония»?»