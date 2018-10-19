Приштина, Сербия, 19 октября, 2018, 22:25 — ИА Регнум. Группа депутатов Кувенда (парламента) «Сербский список» частично признанной республики Косово потребовала, чтобы 28 июня, известный как Видовдан, и день сербской государственности 15 февраля были внесены в список государственных праздников Косово. В ответ депутаты из Комиссии по Общественной администрации, местному самоуправлению и СМИ опротестовали данную инициативу.

Урош Предич. Косовская девушка. 1919

Тем не менее, комиссия передала данный законопроект в Кувенд с замечаниями по поводу предложения о 28 июня.

Глава комиссии Наит Хасани заявил, что праздник Видовдан является неприемлемым по мнению членов комиссии. Более того, он предложил исключить из праздничного календаря религиозные праздники — Рождество, Пасху, Куйран-Байрам, а также Международный день труда 1 мая и День Европы.

Как сообщает косовское новостное агентство «КосоваПресс», участница той же комиссии от Сербского списка Ясмина Живкович заявила, что данные праздники были предложены, поскольку только сербы и цыгане египетского происхождения не получили утверждения своих праздников на законодательном уровне, и что данное предложение не содержит в себе провокации, поскольку традиция празднования сербами Видовдана имеет многовековую историю.

Однако некоторые депутаты косовского Кувенда заявили, что подобное предложение является провокационным «для албанцев, живущих в Косово, куда их сограждане приезжают из Белграда с фотографиями Милошевича, с фотографиями Младича, которые учиняли резню и убивали людей».