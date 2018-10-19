Москва, 19 октября, 2018, 20:38 — ИА Регнум. Российская Федерация ожидает официальных извинений от властей Норвегии после освобождения из-под стражи сотрудника аппарата Совета Федерации России Михаила Бочкарёва, который ранее подозревался норвежскими властями в шпионаже в пользу Кремля. Соответствующее заявление выпустил сегодня, 19 октября, Департамент информации и печати Министерства иностранных дел России.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД

На Смоленской площади напомнили, что с самого начала указывали на фальшивый характер выдвигавшихся в адрес Бочкарева обвинений в «шпионаже». Собственно, норвежская сторона так и не смогла убедительно подкрепить свои обвинения.

Полицейская служба безопасности Норвегии была вынуждена отозвать свою апелляцию на освобождение Бочкарёва. Вскоре сотрудник аппарата Совета Федерации РФ вышел на свободу.

Сейчас Бочкарёв находится на территории российского посольства в Осло. 20 октября он намерен отправиться в Москву.