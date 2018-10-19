Уфа, 19 октября, 2018, 20:23 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы Александр Сидякин может возглавить аппарат врио главы Башкирии Радия Хабирова. Об этом сообщил глава фракции «Единая Россия» в нижней палате российского парламента, вице-спикер Сергей Неверов.

Duma.gov.ru Александр Сидякин

По его словам, Сидякин говорил о том, что получил предложение работать в регионе, сообщает РИА Новости.

«Он достаточно эффективный депутат в области ЖКХ и строительства. Для него — это вызов, возможность поработать на региональном уровне», — отметил Неверов. Он добавил, что итоговое решение депутат будет принимать самостоятельно.

Напомним, до избрания в Госдуму Сидякин долгое время работал в Башкирии, в том числе в ходе избирательной кампании по выборам главы республики в 2003 году, затем — в избирательной комиссии Уфы и Башкирии. В 2006 году стал руководителем регионального отделения Российской партии пенсионеров, после слияния с партией «Родина» стал главой башкирского отделения. Считался противником главы республики Муртазы Рахимова и человеком команды Радия Хабирова. В 2007 году баллотировался в Госдуму первым номером по списку «Справедливой России» в Башкирии, но не был избран. В 2009 году покинул республику и добровольно сложил полномочия главы регионального отделения «Справедливой России». Избрался в Госдуму в 2011 году по списку «Единой России» в Татарии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Рустэм Хамитов добровольно покинул пост главы Башкирии. Он занимал его с 2010 года. Врио главы Башкирии указом президента РФ Владимира Путина был назначен Радий Хабиров.

На момент назначения Хабиров был главой подмосковного города Красногорска. В 2003—2008 годах он также возглавлял администрацию главы Башкирии, а затем до 2016 года был заместителем начальника управления президента России по внутренней политике.

Некоторые наблюдатели не исключали, что в 2010 году республику возглавит Радий Хабиров. Его прочили в качестве преемника Муртазе Рахимову, который руководил республикой с 12 декабря 1993 года по 15 июля 2010 года.