«ЦСКА» прервал беспроигрышную серию «Анжи» в 11-м туре РПЛ
Махачкала, 19 октября, 2018, 19:52 — ИА Регнум. 19 октября на стадионе «Анжи-Арена» был разыгран матч в рамках 11-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги 2018/19 между коллективами «Анжи» и «ЦСКА». Матч завершился уверенной победой «красно-синих».
Первый мяч на 31-й минуте матча забил атакующий полузащитник молодежной сборной Хорватии Никола Влашич, замкнув передачу Алана Дзагоева — 0:1. На экваторе второй половины Федор Чалов забил 9-й гол в сезоне — 0:2. Ассист на свой счет записал Марио Фернандес.
Статистика матча («Анжи"/"ЦСКА»)
Удары 6/10
Удары в створ 4/6
Владение 35%/65%
Фолы 10/14
Угловые 2/3
Набрав 19 очков, московские «армейцы» поднялись на 3-ю позицию. «Анжи» с 10-ю баллами остался на 13-й строчке в «зоне вылета».
Стартовые составы команд:
«Анжи»: Дюпин, Удалый, Чансельор, Гиголаев, Новосельцев, Савичев, Глебов, Кулик, Огндуа, Долгов, Понсе.
«ЦСКА»: Акинфеев, Магнуссон, Бека, Набабкин, Фернандес, Дзагоев, Обляков, Ахметов, Влашич, Ефремов, Чалов.
Главный арбитр матча: Василий Казарцев.
Предупреждения: Долгов — 17, Бекао — 36, Гиголаев — 39, Глебов — 60, Ондуа — 72, Кулик — 78, Чайковский — 79.
Голы: Влашич 31 — 0:1, Чалов 71 — 0:2.