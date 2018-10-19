Махачкала, 19 октября, 2018, 19:52 — ИА Регнум. 19 октября на стадионе «Анжи-Арена» был разыгран матч в рамках 11-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги 2018/19 между коллективами «Анжи» и «ЦСКА». Матч завершился уверенной победой «красно-синих».

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Первый мяч на 31-й минуте матча забил атакующий полузащитник молодежной сборной Хорватии Никола Влашич, замкнув передачу Алана Дзагоева — 0:1. На экваторе второй половины Федор Чалов забил 9-й гол в сезоне — 0:2. Ассист на свой счет записал Марио Фернандес.

Статистика матча («Анжи"/"ЦСКА»)

Удары 6/10

Удары в створ 4/6

Владение 35%/65%

Фолы 10/14

Угловые 2/3

Набрав 19 очков, московские «армейцы» поднялись на 3-ю позицию. «Анжи» с 10-ю баллами остался на 13-й строчке в «зоне вылета».

Стартовые составы команд:

«Анжи»: Дюпин, Удалый, Чансельор, Гиголаев, Новосельцев, Савичев, Глебов, Кулик, Огндуа, Долгов, Понсе.

«ЦСКА»: Акинфеев, Магнуссон, Бека, Набабкин, Фернандес, Дзагоев, Обляков, Ахметов, Влашич, Ефремов, Чалов.

Главный арбитр матча: Василий Казарцев.

Предупреждения: Долгов — 17, Бекао — 36, Гиголаев — 39, Глебов — 60, Ондуа — 72, Кулик — 78, Чайковский — 79.

Голы: Влашич 31 — 0:1, Чалов 71 — 0:2.